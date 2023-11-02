الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يستعرض تقرير السفارة البريطانية عن خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب رفع تقريرًا للسفير البريطاني بعد لقائه مع شيمون بيريز، وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي، وفقًا للوثائق البريطانية التي نشرها موقع "BBC عربي"، والتي تكشف عن خطة إسرائيل عام 1971 لنقل الفلسطينيين إلى العريش.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم أف أم": "المستشار السياسي قال إن إسرائيل ترى أن أي حل دائم للمشكلات في قطاع غزة يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج حدوده الحالية".

وذكر تقرير المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب، وفقًا للوثائق أن السياسة الإسرائيلية تشمل توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، وأن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بمواجهة انتقادات، لكن النتائج العملية أهم بالنسبة لإسرائيل.

إسرائيل العريش غزة الوثائق البريطانية نقل الفلسطينيين للعريش مش حسبة برمة

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