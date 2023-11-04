اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة الأنبا إيلاريون

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت بذكرى نياحة الأنبا أيلاريون الكبير الراهب سنة 188 للشهداء، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 472 ميلادية تنيح الاب البار المجاهد القديس إيلاريون الراهب المتوحد، كان من أهل غزة، ابنا لأبوين وثنيين وقد أدباه بالعلوم اليونانية، ولما بلغ فيها وفاق أقرانه اشتاق إلى إتقانها، ولم يكن هناك من يوصله إلى غايته، فقصد مدينة الإسكندرية ودخل مدرستها، فحصل منها علي علوم كثيرة، وحركته الغيرة الإلهية إن يدرس علوم المسيحية ايضا، فطلبها وقراها، وكان الاب ألكسندروس يشرح له ما عسر عليه فهمه.

معموديته

فلم يلبث إن آمن بالسيد المسيح له المجد فعمده الأب البطريرك ونال النعمة الإلهية، وأقام عنده زمانا قليلا، ثم قصد القديس العظيم أنطونيوس، فلما رآه دهش من عظيم هيبته، وحسن طلعته المشرقة بنعمة الروح القدس، فتخشع قلبه ومال إلى التمسك بسيرة الرهبانية فخلع الثياب العالمية وارتدي ثوب الرهبنة وابتدأ يزاول أعمالها بحرارة زائدة، مقتديا في ذلك بالقديس أنطونيوس معلمه، وبعد زمن يسير بلغه خبر موت والديه فعاد إلى بلده وأخذ ما تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين، ثم دخل أحد أديرة الشام، وهناك سلك في كل باب من النسك مسلكا عظيما.

وكان يصوم الأسبوع كاملا، ويتغذى بالبقول والحشائش، فاستنار عقله وأعطاه الرب نعمة النبوة وعمل الآيات، وبعد مدة من الزمان ترهب القديس ابيفانيوس في هذا الدير، فسلمه رئيسه للقديس إيلاريون. فأدبه بآداب الرهبنة وعلمه علوم الكنيسة، وتنبأ عنه انه سيصير أسقفا علي قبرص، وبلغ هذا الاب من العمر ثمانين سنة منها عشر سنين في منزل والده، وسبع سنين في مدينة الإسكندرية، وثلاث وستون سنة في العبادة، ثم تنيح بشيخوخة صالحة مرضية لله، وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم في بعض مقالاته وذكره القديس باسيليوس في بعض نسكياته.

كما تحتفل الكنيسة أيضًا بذكرى استشهاد القديس بولس ولونجينوس ودينا، حيث قال السنكسار أيضًا إنه في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديسين بولس ولنجينوس الشهيدين والقديسة دينه الشهيدة.