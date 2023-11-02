الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معمودية جماعية للأطفال المسيحيين في غزة "خشية الموت قبل إتمام العماد"

المعمودية
المعمودية

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريح صحفي له إن الكنيسة قامت بمعمودية جماعية لأطفال غزة، وكانت برغبة من الاهالي تحسبا لأي ظرف من الممكن ان يتعرضوا له هم وأطفالهم لينالوا سر العماد المقدس.

التطهير العرقي وصمة عار في جبين الانسانية

واضاف: سياسة التطهير العرقي هي وصمة عار في جبين الانسانية.. اوقفوا الابادة الجماعية في غزة.. اوقفوا النكبة الجديدة في غزة الابية.. كم من الاطفال يجب ان يقتلوا لكي تتوقف الحرب ؟.. ما يحدث في غزة اليوم انما هي جريمة العصر".

وتابع: هنالك كارثة انسانية غير مسبوقة في غزة واستهداف المدنيين مستمر ومتواصل ناهيك عن قصف المستشفيات والمؤسسات والابنية لا سيما مقر المركز الثقافي الارثوذكسي كما وغيرها من المؤسسات.

وتابع: الى متى سوف تستمر هذه المأساة في غزة ومشاهد الموت منتشرة في كل مكان والعالم بأسره يشاهد الدماء والمعاناة والالام والاحزان وبات الكثيرون في عالمنا يتسائلون الى اين نحن ذاهبون، مناشدات من اجل وقف الحرب ومسيرات ومظاهرات في كل مكان وما زال القصف مستمرا وكأن هذا الدمار وهذه الدماء لا تعني بالنسبة اليهم شيئا.

وزاد: اوقفوا هذه المأساة الانسانية في غزة ونطالب ونناشد كافة الاحرار بأن يكون مطلبهم بأن تتوقف الحرب وبأقصى سرعة ممكنة حقنا للدماء ووقفا للدمار. 

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