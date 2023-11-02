الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته

آرشيفية
آرشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته.

وكشف قرار الإحالة عن تسلم النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي والتحريات في واقعة مقتل مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الحادث، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

البداية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وتبين العثور على جثة مزارع مصاب بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وتم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة قتل مزارع الواحات البحرية والتحريات الجثمان

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