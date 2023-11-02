الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن تمديد عقد رودريجو حتى 2028

رودريجو جويس
رودريجو جويس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تمديد عقد لاعبه البرازيلي رودريجو جويس، لمدة 5 سنوات مقبلة.

عقد رودريجو جويس مع ريال مدريد كان من المقرر أن ينتهي بحلول 30 يونيو 2025.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله توقيع رودريجو على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2028.

والتقطت عدسات الكاميرات المتواجدة خارج مقر نادي ريال مدريد، رودريجو أثناء مغادرته النادي في سيارته الخاصة بعد التوقيع على عقده الجديد مع النادي.

وانضم رودريجو لريال مدريد من فريق سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وقال النادي في بيانه إن رودريجو كان حاسمًا للعديد من الألقاب التي حققها ريال مدريد في السنوات الماضية، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 بعدما ساهم في تأهل الفريق للمباراة النهائية وتسجيله هدفي الفوز على فريق إشبيلية في نهائي كأس الملك 2023.

ولعب رودريجو جويس 14 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع الآخر.

ورغم أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن ريال مدريد رفع الشرط الجزائي في عقد رودريجو إلى مليار يورو، إلا أن بيان النادي لم يتحدث بشأن الشرط الجزائي في العقد.

رودريجو جويس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق سانتوس، وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2017 وقضى موسمين ضمن صفوفه قبل الرحيل لريال مدريد.

ولعب رودريجو 179 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 39 هدفًا وصنع 33 لزملائه في الفريق، بينما شارك في 54 مباراة بقميص فريق سانتوس وسجل 13 هدفًا وصنع 6، من أصل 236 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 54 هدفًا وصنع 39. 

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