لا سفراء أو علاقات اقتصادية.. تفاصيل قرار البحرين ضد إسرائيل

أكد مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن السفير الإسرائيلي في المملكة قد غادر البلاد، كما قررت المملكة عودة سفيرها في إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني: تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ويأتي ذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان البرلمان إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكل المناطق الفلسطينية.

ومنذ 27 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وزادت الأوضاع التهابًا مع بدء التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تكبدها المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في مختلف المحاور.