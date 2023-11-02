الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من الاتحاد التعاونى الزراعى

وفد الاتحاد في مقر
وفد الاتحاد في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي، برئاسة ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، مرحبًا بوفد الاتحاد لزيارتهم مقر الحملة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسعة أعوام الماضية، في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصرى، وكان للمرشح موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وفرت فرص عمل، وساهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين لتطوير أراضيهم.

كذلك أشاد المستشار فوزي بدور الاتحاد الذي يهتم بتعزيز التعاون والتضامن بين المزارعين والمجتمعات الريفية، إذ يوفر الدعم الفني والتدريب والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي، فهو نموذج اقتصادي واجتماعي مبتكر للتعاون، مشيرًا إلى أهمية مشروع حياة كريمة في تطوير الريف المصري، والإنجاز التاريخي بإعلان مصر خالية من فيروس سي الذي خدم الفلاحين والمزارعين بشكل كبير.

من جانبه، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعي أن الاتحاد يضم في مجلس إدارته 121 عضوًا وجمعيته العمومية المكونة من 7 آلاف جمعية زراعية تضم 55 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات بخلاف أعضاء الجمعية، مشيدين بمجهودات القيادة السياسية للنهوض بالزراعة في مصر ودعم الفلاحين بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مشيرين إلى أن الفلاح المصري يهتم ويدعم الاستقرار أكثر من أي فئة أخرى في المجتمع، كما أن المرشح حرص توفير حياة كريمة للمزارعين والفلاحين، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية القوية في القرى.

وأكد وفد الاتحاد على أنهم يقومون بتنظيم مؤتمرات وندوات للفلاحين في كل المحافظات، لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لتنمية الروح الوطنية لدى الفلاحين.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الاتحاد التعاونى الزراعى المستشار محمود فوزي السيسي

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