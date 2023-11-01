الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من أبطال الألعاب الرياضية

ابطال الالعاب الرياضية
ابطال الالعاب الرياضية في مقر الحملة الرسمية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من أبطال الألعاب الرياضية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية وعدد من أبطال جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد الأبطال الرياضيين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا واضحًا بملف الرياضة كونها تعد مسألة أمن قومي لأن العقل السليم في الجسم السليم، حيث اهتمت الدولة المصرية بإقامة المنشآت الرياضية الحديثة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار «فوزي»، أن ذلك أكد اهتمام الدولة المصرية بحق المواطن في الرياضة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه مبكرًا بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، عبر وفد الأبطال الرياضيين عن سعادتهم بترحيب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بزيارتهم، مشيرين إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف الرياضيين وبفضل دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المتواصل لملف الرياضة والرياضيين وزيادة النفقات الخاصة بهم حدث تطور كبير في الرياضة المصرية، وجعل كل رياضي مصري يفخر بنفسه كونه ممثلًا للدولة المصرية في البطولات العالمية.

وأكدوا أن البطل الرياضي شخص له مسئولية مجتمعية وله متابعين، مشيرين إلى قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الألعاب الرياضية السيسي المستشار محمود فوزي

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