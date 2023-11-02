نائب رئيس نقابة المرافق: أنا وأسرتي نؤيد الرئيس السيسي في أي قرار (فيديو)

قال أحمد فهمي، نائب رئيس النقابة العامة للمرافق، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عمل مشروعات عملاقة وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، يجبرني أنا وأسرتي على تأييده في أي قرار يتخذه لصالح الوطن.

وأضاف فهمي لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه حكم مصر على إحداث نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإشاء آلاف المشروعات الجديدة على كل شبر من أرض مصر.

وفي التقرير التالي، ترصد “الدستور” بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

مبادرة وطنية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها.

تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.