محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022/ 2023م وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على نسب إنجاز الأعمال حيث جاء حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والإدارة العامة للمرور في صدارة جدول تنفيذ الاعتماد، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكل المشروعات وسرعة تسليم المواقع للشركات المنفذة لبدء الأعمال وتمكينهم من الانتهاء منها وفق الجداول المحددة دون تأخير، مع مراعاة إصدار المستخلصات الخاصة بكل الأعمال وإدراجها ضمن جدول التنفيذ.

وأكد المحافظ على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز، مضيفًا للحضور أن سرعة إنجاز الأعمال من شأنها تحقيق هدف المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.