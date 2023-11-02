الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو عكاشة: تطوير العشوائيات يعد انتصارًا لحقوق الإنسان المصرى

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ ، إن تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العشوائيات في مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة محافظة القاهرة، يهدف إلى الارتقاء بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

تحسين خصائص المنطقة والبشر

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن تطوير المناطق العشوائية لم يغير أماكن فقط بل يغير صفات وخصائص قاطنى هذه المناطق، مما يسهم في تحسين خصائص المنطقة والبشر فى نفس الوقت.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن ما قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات يعد انتصارًا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازًا ضخمًا ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

أهم حقوق للإنسان هي الحياة الكريمة

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن تطوير المناطق العشوائية يستهدف توفير منظومة متكاملة من أهم حقوق للإنسان، وهي الحياة الكريمة التي تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

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تطوير المناطق غير الآمنة

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديًا كبيرًا أمام الدولة، مما جعلها تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة، مع توفير بدائل سكنية للمواطنين، مما يعد دليلًا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا؛ لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة.

تطوير مختلف المناطق العشوائية غير الآمنة

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، لاسيما في محافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيه الرئيس بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق العشوائية غير الآمنة، التي كانت منتشرة على مستوى الجمهورية.

النائب عمرو عكاشة أهمية تطوير العشوائيات حياة كريمه مجلس الشيوخ حقوق الإنسان المصرى

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