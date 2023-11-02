محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة الميدانية لمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة مستجدات سير الأعمال في مبادرة تخفيض الأسعار المقام داخل بازار بورسعيد الجديد، مطمئنًا على توافر السلع الغذائية من الأرز وزيت الطعام بكميات تلبي احتباجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على المعرض لشراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات سير الأعمال بمبادرة تخفيض الأسعار

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات المختصة.

كما استعرض محافظ بورسعيد سير الأعمال في المنافذ (السيارات) المتحركة، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

ووجّه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لانتظام العمل داخل مهرجان تخفيض الأسعار بالبازار الجديد، وبالمنافذ المتحركة، والتنسيق المتواصل مع المصانع، لتوفير كميات تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بصفة مستمرة.

ويبلغ سعر عبوة الأرز ١٠ كيلو ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ كيلو ٤٥ جنيهًا، وسعر الأرز ١ كيلو ٢١ جنيهًا، وكيلو اللحوم البلدي ٢٢٠ جنيهًا.

وفي شأن آخر، أكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب، بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس الحي، شنت حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 م، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالب الغضبان الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، موضحًا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، ولا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

اللواء عادل الغضبان، م

اللواء عادل الغضبان، م

اللواء عادل الغضبان، م

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