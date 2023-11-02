الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الروسى يوقع قانونًا يتعلق بإلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

بوتين
بوتين

وقع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، قانونًا يتعلق بإلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، عن أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
قال بيسكوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «تاس» الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، «إن الاتصالات مع الأمريكيين ليست ضرورية بالنسبة لنا».

يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي «البرلمان» في 25 أكتوبر الماضي، ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فإنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.

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