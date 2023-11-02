الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط القومى": 10 صناعات مرشحة لتعميق التصنيع فى المرحلة الأولى

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

أكد معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أهمية التحول نحو تعميق التصنيع كأساس للنمو المستدام فى مصر، من خلال اتجاهين، الأول اتجاه توسيع القاعدة الصناعية للاقتصاد، بمعنى التوسع فى بناء الصناعات وتنويع مكونات القطاع الصناعى، واتجاه تعميق هذه القاعدة ببناء صناعات لتجهيز الخامات والمنتجات الوسيطة وإنتاج المعدات والآلات وامتلاك قدرة معقولة فى مجال التصميمات وتطوير التكنولوجيا للصناعات ذات الأولوية.

معهد التخطيط القومى يُطلق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى

توسيع نشاط الشركات الوطنية 

ويعتمد ذلك على تطوير صناعات قائمة بإضافة أنشطة جديدة مثل توسيع قائمة منتجات شركات الحديد والصلب بما يتجاوز التركيز الحالى على حديد التسليح، وتنويع منتجات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وإضافة أنشطة لصناعات قائمة بهدف إنتاج منتجات وسيطة أو نهائية لتزويدها ذاتيًا ببعض مستلزمات إنتاجها، وإنشاء صناعات جديدة تزود الصناعات القائمة وما قد يستجد من صناعات مستقبلًا ببعض احتياجاتها من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية، وكذا تطوير الاستفادة من المواد الأولية الزراعية والخامات المعدنية وغير المعدنية بما يمكن من تزويد الصناعات المختلفة بنسبة أكبر من احتياجاتها من المواد الخام التى يجرى جلبها من الخارج، وتطوير مراكز للتصميم والبحث والابتكار ومواءمة التكنولوجيا الوافدة، والنهوض بإمكانات بعض المراكز القائمة وقدراتها مثل معهد بحوث وتطوير الفلذات، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وأقسام البحوث والتطوير الملحقة ببعض المصانع الكبيرة.

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الصناعات المرشحة للتعميق

وبحسب المشروع البحثي لمعهد التخطيط حول تعميق التصنيع المحلى فى مصر، تم التوافق على قائمة أولية للصناعات المرشحة للتعميق، على أن تخضع هذه القائمة للتدقيق والتطوير والترتيب على سلم أولويات، وتضم القائمة الأولية الصناعات العشر التالية:

الصناعات المعدنية "ومنها المعدنية الأساسية كالحديد والصلب ومنتجات معدنية وآلات ومعدات وقطع غيار"، الصناعات الكيماوية ومن منتجاتها الأسمدة والمبيدات والورق ومواد البناء والدهانات والأحماض والأملاح، الصناعات البتروكيماوية ومن منتجاتها البترولية مكررة والغاز الطبيعى والمطاط والبلاستيك والألياف والخيوط الصناعية، الصناعات الهندسية ومن منتجاتها الأجهزة المنزلية والسيارات والآلات والمعدات وغيرها من المنتجات التى تستخدم فى القطاعات الإنتاجية، الصناعات الإلكترونية ومن منتجاتها الكمبيوتر والحاسبات المحمولة واللوحية وألواح الطاقة الشمسية، الصناعات الصيدلانية أو الدوائية، صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصناعات الغذائية مثل تجهيز وحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم وصناعة زيوت الطعام، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة السكك الحديدية ومنها القاطرات والجرارات وعربات قطارات البضائع والركاب وعربات مترو الأنفاق والمونوريل وأنظمة الإشارات والمزلقانات.

معايير ترشيح الصناعات الوطنية 

ولقد تحددت الصناعات المرشحة وفق 5 معايير، وهى معيار تقوية التشابكات الصناعية، ومن ثم زيادة درجة التكامل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، ومعيار زيادة مستوى الاعتماد على الذات، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج أو الاستيراد، ومعيار زيادة الصادرات، ومعيار التشغيل أى زيادة فرص العمل، ومعيار تسريع عملية تخضير الاقتصاد.

معهد التخطيط وزارة التخطيط تعميق التصنيع صناعات التصنيع المحلي

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