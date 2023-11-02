الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، وذلك في بداية التعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (2-7) قروش شراءً وبيعًا.  وفي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.49 جنيه للشراء و32.70 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.60 جنيه للشراء و32.81 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.51 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (4-10) قروش شراءً وبيعا. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.32 جنيه للشراء و37.62 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.44 جنيه للشراء و37.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

 

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023

متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.40 جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.87 جنيه للشراء و99.81 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال هذا العام 2023؛ لبحث مصير أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت أسعار الفائدة هذا العام بمعدل 3% (خلال اجتماعها في 30 مارس بواقع 2%، و3 أغسطس بواقع 1%)، فيما كان استقرار أسعار الفائدة في 4 اجتماعات. 
 

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