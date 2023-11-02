الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رادار مصرى من الألف للياء.. قصص نجاح مصرية فى توطين 10 صناعات

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

استعرض معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أبرز التجارب المصرية الناجحة فى مجال تعميق التصنيع المحلى، ومن أبرزها الصناعات الإلكترونية، صناعة السيارات، صناعة الأجهزة الطبية، الصناعات الثقيلة والصناعات المعدنية، صناعة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، صناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية.

توطين صناعة الإلكترونيات 

فى مقدمة تلك التجارب الناجحة تأتى الصناعات الإلكترونية، حيث تعاونت شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربى" مع مركز البحوث والتنمية والتطوير بالدفاع الجوى ومركز بحوث الإلكترونيات بجامعة القاهرة فى تصنيع جهاز رادار، كما قامت هذه الشركة بإنتاج رادار مصرى من الألف إلى الياء ذى تردد عالٍ، كذلك شاركت الشركة فى سلاسل القيمة على المستوى المحلى مع شركات خاصة فى تصنيع عدادات ذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.

txt

إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات.. أبرز توصيات "التخطيط" بشأن تعميق التصنيع المحلى

مصانع مغذية لصناعة السيارات 

كما أحرزت مصر نجاحًا فى مجال صناعة السيارات محليًا فى عام 2018/2019 حيث بلغ عدد الشركات والمصانع المغذية لصناعة السيارات 500 شركة تخدم 16 مصنعًا لتجميع السيارات، ويقدر عدد المصانع المنتجة بصورة مباشرة للمكونات بنحو 80 مصنعًا، بينما تشتغل باقى الشركات بتوريد مكونات مستوردة لمصانع التجميع، ومن أبرز منتجات الشركات المغذية وحدات التخلص من عادم الاحتراق، ووحدات تكييف الهواء ووحدات التبريد، ويقوم نحو 60 من الشركات/ المصانع المغذية بتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية 80% لدول أوروبية و18% لدول عربية، و2% لدول آسيوية.

أما فيما يخص صناعة الأجهزة الطبية، ونظرًا لما صاحب جائحة كورونا من احتياج شديد لأجهزة التنفس الصناعى، بادرت الهيئة العربية للتصنيع فى 2020 بحشد جهود مجموعة من شباب المهندسين لاستخدام الهندسة العكسية فى تصنيع جهاز تنفس صناعى، وفى أوائل مايو 2022 أعلن الانتهاء من تصنيع 50 جهازًا للتنفس الصناعى بتكنولوجيا مصرية 100%، وذلك بعد استيفائها للمعايير المقررة وإجراء التجارب السريرية المناسبة والحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

ورغم أن المكون المحلى من مكونات ما تنتجه مصر من الدواء فى حدود 5% أو 10% إلا أن المكون المحلى فى صناعة اللقاحات يصل إلى 40%، ويصل المكون المحلى فى صناعة الأمصال إلى 100%.

معهد التخطيط يعقد أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام 2023 / 2024

صناعة الغزل والنسيج 

كما امتدت قصص النجاح إلى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فمع الإنجازات الكبيرة المتحققه فى هذا المجال ثمة محاولة لزيادة إنتاج الغزول من خلال تطوير شركات القطاع العام بالإحلال والتجديد والدمج، ما أعلن عن إنشاء ما وصف بأنه أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم فى المحلة الكبرى.

أيضًا تكتسب الصناعات الثقيلة والصناعات المعدنية نجاحًا ملحوظًا، حيث أعلن فى الأول من نوفمبر 2021 عن نجاح مبادرة لإنتاج ألواح الصلب المدرع بالتعاون بين مصنع 100 حربى وشركة خاصة، وتعود أهمية هذا المنتج إلى أنه يمنع توريده لمصر فى بعض الأوقات، ويدخل فى تصنيع عربات البضائع وعربات الركاب وعربات المترو.

صناعة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار، ويقدر عدد المصانع المشتغلة فى صناعة الآلات والمعدات بنحو 700 مصنع مسجل، وذلك بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من المصانع غير المسجلة. وتشير تقديرات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى الاعتماد على الاستيراد فيما يخص 50 -60% من احتياجات البلاد من الآلات والمعدات، وفى سياق عدم حل مشكلات توقف الآلات والماكينات فى بعض الشركات نتيجة لعدم توفر قطع الغيار المستوردة، قام مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتصنيع المحلى للعديد من قطع الغيار، كما حدث بشأن توربينات السد العالى ودارفيل الصلب وشركة حلوان للمسبوكات، فضلًا عن إنتاج قطع غيار للعربات المصفحة وتصنيع خطوط إنتاج لمصانع السكر.

معهد التخطيط التخطيط تعميق التصنيع التصنيع المحلي الصناعات الوطنية الغزل والنسيج صناعة السيارات

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

بكل فخر «صنع فى مصر».. تفاصيل الخطة الشاملة لإحياء العصر الذهبى لصناعة الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال يتابع التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" ويشهد أول شحنة تصدير

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

وزير قطاع الأعمال يتفقد بناء المصانع الجديدة بشركة دمياط للغزل والنسيج

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان