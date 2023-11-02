برلمانية: مجزرة جباليا تعكس "قبح" نوايا الاحتلال الإسرائيلى

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على رفضها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تجاوزت تمامًا، ولا يُمكن أن تستمر هذه الانتهاكات.

وقالت "التمامي"، في تصريحات صحفية، إن الاعتداء الوحشي على مخيم جباليا، واستهداف المدنيين بكل هذا الإجرام والعدوان يعكس قبح النوايا الإسرائيلية، وسيدفع لتداعيات خطيرة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعامى عنها.

أهمية الدور المصري

ولفتت إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى ميداني بالشيخ زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تبذل أقصى ما في طاقتها لوقف العدوان وتحقيق تهدئة فورية.

ممر آمن لدخول المساعدات

وطالبت "التمامي" بضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل، لضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات على مخيم جباليا، وهو ما يكشف فداحة العدوان، ويفضحها أمام العالم.

واختتمت بالدعوة إلى القادة العرب والعالمين العربي والإسلامى لوقف إسرائيل عند حدها، فلا يمكن الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية والجميع صامتون.