السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوقف المهزلة

غزة
غزة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديرها التام لمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية.

 

وقالت إنه قرار هام للغاية في توقيت عصيب، ومع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الغاشم عى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

 

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ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية، بترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد صواب موقفها من خطورة استمرار الوضع الحالي، وأن الأمور قد تنزلق لحرب شاملة في المنطقة ولا تقف عند حدود غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب،  إلى أن مشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، جاء في وقته تماما فالتصعيد سيجر المنطقة برمتها لمنزلق خطير وستتسع رقعة الحرب إلى آفاق أكبر وأشد خطورة.

 

وذكرت أن تصويت 120 دولة، لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للعنف، وهى خطوة سياسية ودولية هامة للغاية.

 

إنقاذ مئات الآلاف من المدنيين

 

وقالت التمامى، إن مشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء في وقته المناسب تمامًا لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين، مضيفة: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة حقيقية في غزة ولا بد من توقف هذه المهزلة.

واختتمت بالإشادة مجددا بتصريحات القيادة السياسية، من أنه ينبغي وقف العنف والغضب فالأمور لا تحتمل مشددة: مصر لديها حكمة ورؤية أبعد للقادم، إن لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن آمال الإبادة الجماعية في غزة.

النائبة ولاء التمامي مجلس النواب القرار العربي غزة الفلسطينيين المدنيين الإحتلال الإسرائيلي

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