نشرة الظهيرة: السيسي يرحب بقرار وقف إطلاق النار في غزة.. وقافلة المساعدات السابعة تصل خلال ساعات

تعددت أخبار الظهيرة اليوم ما بين اجتماعية واقتصادية ورياضية، وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة أخبار الظهيرة.

الصحة: 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

أعلنت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد سيارات الإسعاف في الحادث المروري الذى وقع صباح اليوم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، إلى 30 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات.

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الرئيس السيسى: يجب أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعاني من مشكلة في بناء الشخصية، لافتًا إلى ضرورة أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة، وأن يكون جزءًا إيجابيًا، وليس كل هدفه راتبه فقط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "العامل يجب أن يكون مهتمًا براتبه والدور الذي يقوم به لإنجاح المنشأة.. لدينا مشكلة في بناء الشخصية، وشركات كثيرة في البلد في القطاع العام لا تحقق أرباحًا، والناس تطلب حوافز، ومش عارفة إني بجيب له الحوافز من دم بلده".

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"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات السابعة تصل غزة خلال ساعات

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، وتم تجهيز القافلة السابعة صباح اليوم السبت، التي أصبحت في مرحلة الإجراءات، وستصل إلى الجانب الفلسطيني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن السلطات المصرية تواصل العمل عن كثب لإدخال المساعدات لغزة، وتواصل تجهيز القوافل الإنسانية تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة، لتقديم دعم أكبر للأشقاء في فلسطين.

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وسائل إعلام إسرائيلية: إسقاط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إسقاط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الرئيس السيسى: نرحب بقرار الأمم المتحدة الداعى لوقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا نحتاج إلى تسجيل تقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة في غزة، وذلك مهم جدًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت:"نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة".

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الرئيس: نسعى لتخفيف حدة الأزمة فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضاف الرئيس خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية: "نبذل جهدًا لكن ليس كل شيء نتحدث عنه، وعندما ينتهي نعلن عنه".

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