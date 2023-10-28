الرئيس السيسى: يجب أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إننا نعاني من مشكلة في بناء الشخصية، لافتًا إلى ضرورة أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة، وأن يكون جزءًا إيجابيًا، وليس كل هدفه راتبه فقط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "العامل يجب أن يكون مهتمًا براتبه والدور الذي يقوم به لإنجاح المنشأة.. لدينا مشكلة في بناء الشخصية، وشركات كثيرة في البلد في القطاع العام لا تحقق أرباحًا، والناس تطلب حوافز، ومش عارفة إني بجيب له الحوافز من دم بلده".