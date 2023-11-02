عبر معبر رفح.. دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون مصر لتلقى العلاج اليوم

أفاد مصطفي عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون اليوم مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

دخول 30 سيارة إسعاف إلى منفذ رفح البري تأهبًا لاستقبال عدد من المصابين

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه تم الآن دخول ما يقرب من 30 سيارة إسعاف إلى منفذ رفح البري تأهبًا لاستقبال عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ليضاف عدد آخر من الجرحى والمصابين الذين سيتلقون علاجهم داخل الأراضي المصرية.

وتابع أنهم بعد دخولهم معبر رفج الدولي سيتم توجيههم إلى المستشفيات القريبة من منفذ رفح، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء في مستشفي "العريش العام- الشيخ زويد- بئر العبد".