"CNN": القصف الإسرائيلى الثانى على جباليا أثار غضبًا دوليًا ضد الاحتلال

حذرت الشبكة الأمريكية "سي إن إن" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية الثانية خلال يومين التي تضرب مخيم اللاجئين في غزة أدت إلى تفاقم الغضب المتزايد، مما أثار تحذيرات من ارتكاب جرائم حرب، بينما اتخذت المزيد من الدول إجراءات دبلوماسية وأدانت الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وتابعت الشبكة الأمريكية: بعد ساعات، أعلن أحد المستشفيات القليلة المتبقية الذي يخدم الجزء الشمالي من القطاع الساحلي أن مولده الرئيسي خرج عن الخدمة، مما زاد المخاوف لدى المرضى في العناية المركزة.

جاء ذلك أيضًا في الوقت الذي بدأت فيه أول عملية نزوح جماعي من القطاع المحاصر منذ أسابيع، مع عبور الفلسطينيين المصابين ومئات المواطنين الأجانب من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، ومن المتوقع أن يعبر المزيد من المدنيين اليوم الخميس.

مجزرة ثانية وأضرار كارثية في مخيم جباليا

وقالت "سي إن إن": تسببت الضربة الثانية الضخمة على جباليا في مزيد من الأضرار الكارثية، حيث دمرت العديد من المباني في حي الفلوجة بالمخيم، وأظهر مقطع فيديو من الموقع حفرة عميقة وأشخاصًا يحفرون بين الأنقاض بحثًا عن الجثث.

ووصف الدفاع المدني في قطاع غزة الغارة بأنها "مجزرة ثانية"، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا وإصابة مئات آخرين، ووفقًا للدكتور عاطف الكحلوت، مدير المستشفى الإندونيسي في غزة. وقال لشبكة CNN إنه يتم انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، وأن غالبية الضحايا كانوا من النساء والأطفال.

وجاءت الغارة الجوية بعد يوم من قيام طائرات إسرائيلية بقصف المخيم يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أو جرح مئات الأشخاص وفقًا للمسعفين، وأثار غضبًا جديدًا بشأن تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وتحدث الناجون وشهود العيان عن مشاهد مروعة في أعقاب غارة الثلاثاء، حيث قال أحد شهود العيان: "شعرت وكأنها نهاية العالم".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجمات على جباليا، وهو أكبر مخيم للاجئين في غزة، "قد ترقى إلى جرائم حرب" نظرًا "للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار".