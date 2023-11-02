"ذا هيل" تكشف أجندة "بلينكن" الجديدة في زيارته للشرق الأوسط

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقررة للشرق الأوسط حيث سيزور من خلالها إسرائيل ستكون متغيرة عن الزيارة السابقة حيث من المتوقع أن يطالب الاسرائيليين بتخفيف وتيرة العنف ضد الفلسطينيين.

زيارة بلنكن للشرق الأوسط

وقالت الصحيفة: انه بعد أسابيع فقط من رحلة محمومة إلى الشرق الأوسط، يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة برسالة أكثر دقة إلى حد ما مما قدمه في الزيارة السابقة.

وتابعت: وكما فعل الشهر الماضي، سيؤكد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وسيحاول منع نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط أثناء زيارته لإسرائيل والأردن ابتداءً من يوم الجمعة ولكن أجندة بلينكن هذه المرة أكثر ازدحاما وتعقيدا مع اشتداد الصراع وتصارع إدارة بايدن مع المصالح والغضب المحلي والدولي المتنافس.

أجندة بلينكن

وقالت الصحيفة: سيدفع بلينكن من أجل إجلاء المزيد من الأجانب من غزة وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع. وسيضغط على إسرائيل لكبح جماح العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الذي يرتكبه المستوطنون اليهود. وسيشدد على أهمية حماية المدنيين.

وأردفت الصحيفة: لذا، فبينما يدعو بلينكن إلى وقف قصير للغارات الجوية والقتال لأغراض إنسانية، فإنه سيستمر في معارضة الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار على نطاق أوسع.

لاسيما وأنه يوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنه يجب أن تكون هناك “هدنة” إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس من أجل إخراج “السجناء”.

كما سيقدم بلينكن عنصرا جديدا إلى قائمة أولويات الولايات المتحدة: ضرورة أن تبدأ إسرائيل وجيرانها في النظر في الشكل الذي ستبدو عليه غزة في مرحلة ما بعد الصراع، ومن سيحكمها، وكيف يمكن جعلها آمنة، وكيفية الحفاظ عليها. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما سيتحدث بلينكن عن “التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط يشمل إقامة دولة فلسطينية تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”ـ وقالت الصحيفة: يعكس التغيير في الرسائل الامريكية تحولا في النظرة الدولية للحرب.