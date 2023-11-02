الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات الرئيس السيسى وسوناك بشأن تصعيد الاحتلال فى غزة تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

حازت المباحثات الهاتفية، التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التي أبرزت أيضًا تأكيد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
كما تابعت الصحف وصول العشرات من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي بشمال سيناء، حيث جرى نقلهم بسيارات الإسعاف من ميناء رفح البرى بشمال سيناء.

متحدث الصحة: لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم لمصابى غزة


ونال النشاط المكثف الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وديفيد لامي، النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندى وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وكذلك، بارنبرى باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند.
وواصلت صحف القاهرة - كذلك - رصدها للأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال، قصفًا جديدًا على مخيم جباليا المنكوب، شمال غزة، وذلك ‫في الوقت الذي ما زالت فرق الإنقاذ الفلسطينية تنتشل الجثث العالقة تحت الأنقاض إثر غارات الاحتلال.

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الرئيس السيسى يُناقش مستجدات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة مع رئيس الوزراء البريطانى


وسلطت الصحف الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، مع رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية هالوك جورجون فتح، حول آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري.
رياضيًا، تناقلت الصحف نبأ فشل الأهلي في الوصول لنهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى بعد تعادله مع صن داونز بدون أهداف في استاد القاهرة، وكان بطل جنوب إفريقيا قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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