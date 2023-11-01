ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 11:48 م 11/1/2023 11:48:28 PM الاهلى وصن داونز عدسة: أحمد حسن شارك طباعة الاهلى وصن داونز 08e86ba5-f165-4a24-8dff-416e1a251eec 08d6ea19-4d77-41eb-b85d-40f4ee9f13be 4474cbb0-7744-4852-a818-dde905743243 5e9b0048-8db5-4584-ab1e-722ec77cc30b 25e74cc1-71f8-41de-8db6-bc223079a4f7 90226672-f1e3-412f-ac66-d0b283edccf8 e03d8760-e65e-484d-98ff-7522cf87a1c2 b2849803-2a9f-493c-adbd-685b2295be99 a370d2f6-4c6d-40e5-9958-41f510fac035 26e33451-4bb8-4018-b2f7-10d254099438 e527aded-d10d-4215-bdac-4e7a1233e88f 85855d5d-ff74-4533-b550-9a2b7d8fb57d 1fdca608-b9b3-4035-ab66-52968e0a471a 9461a34b-4c79-4ba1-bb6f-fade6d28da87 d3fb94ce-2981-41c7-afbc-1d92f8573270 dbffee82-5fdc-4609-942d-8fc4849090ce cfa69378-2811-4c10-b267-2206aa4d9b17 2ed92eb9-baf4-4715-9cc5-cd0bbfcfeccb 41ee561b-6741-410f-9ce3-0bdaffcf8ba5 3b9a9af6-3004-45d5-a03e-d67febc12d9a 51d9c56c-389c-4e4f-829c-de7480401d42 ee3955e0-b14d-4632-b9f4-78b65843d370 eb44c0f5-ec6a-4fc9-900f-91b74f44be6d f0365b9a-758b-4bbf-9831-1da3fbf780c7 62ad283d-f3a3-441a-9c81-de79eaeb7f60 شارك طباعة