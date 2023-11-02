محلل سياسى: إيران لن تضحى بمشروعها الإمبراطورى من أجل حركة المقاومة حماس

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، على موقف إيران وحزب الله مما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن إيران لن تضحي بمشروعها الإمبراطوري من أجل حركة المقاومة حماس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك عناصر من حزب الله في لبنان متواجدة في أمريكا حاليا، مؤكدًا أن أمريكا متخوفة من أي تحرك عربي.

وتابع، أن كل مبنى عربي وإسلامي في أمريكا عليه سيارتين من الأمن الأمريكي، والحصار السياسي على إسرائيل قد يأتي بحل في إنهاء الأزمة الفلسطينية.

مصر تقوم بجهود دبلوماسية على أعلى مستوى

وأكد أن مصر تقوم بجهود دبلوماسية على أعلى مستوى، ومن الممكن أن تصل مصر لحل في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شعبية بايدن والحزب الديمقراطي ستتأثر كثيرًا خاصة أن أغلب الأمريكان العرب والمسلمين يصوتون للحزب الديمقراطي قبل أن تتغير وجهة نظرهم بسبب الأحداث في غزة.