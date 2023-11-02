الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إيران لن تضحى بمشروعها الإمبراطورى من أجل حركة المقاومة حماس

الدكتور ماك شرقاوي
الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، على موقف إيران وحزب الله مما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن إيران لن تضحي بمشروعها الإمبراطوري من أجل حركة المقاومة حماس.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”،  أن هناك عناصر من حزب الله في لبنان متواجدة في أمريكا حاليا، مؤكدًا أن أمريكا متخوفة من أي تحرك عربي.

 

وتابع، أن كل مبنى عربي وإسلامي في أمريكا عليه سيارتين من الأمن الأمريكي، والحصار السياسي على إسرائيل قد يأتي بحل في إنهاء الأزمة الفلسطينية.

 

مصر تقوم بجهود دبلوماسية على أعلى مستوى

وأكد أن مصر تقوم بجهود دبلوماسية على أعلى مستوى، ومن الممكن أن تصل مصر لحل في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شعبية بايدن والحزب الديمقراطي ستتأثر كثيرًا خاصة أن أغلب الأمريكان العرب والمسلمين يصوتون للحزب الديمقراطي قبل أن تتغير وجهة نظرهم بسبب الأحداث في غزة.

المحلل السياسى إيران مشروعها مشروعها الإمبراطوري حركة المقاومة حماس جهود دبلوماسية حزب الله

مواد متعلقة

وزير خارجية إيران: إسرائيل ترتكب مجازر جماعية فى غزة

مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: إيران وحماس والجهاد تخطط لـ«الدمار والموت»

وزير خارجية إيران: طهران لا تريد اتساع رقعة الحرب

وزير خارجية إيران: فلسطين ليست وحدها

وزير الخارجية الأسبق: الشعب الفلسطيني يدفع ثمن التنافس بين إيران وأمريكا وإسرائيل    

بايدن يحذر إيران من استهداف القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط

مسئولون أمريكيون: بايدن يدرس توجيه ضربات لوكلاء إيران في المنطقة

إيران: حماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين.. وعلى العالم دعم تحرير 6000 أسير فلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

محلل سياسى: إيران لن تضحى بمشروعها الإمبراطورى من أجل حركة المقاومة حماس

كندا: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس لكن ليس على حساب الفلسطينيين

باحث علوم سياسية: حقوق الإنسان شعارات غائبة عن حرب الاحتلال على غزه

عاجل.. قصف إسرائيلى مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع