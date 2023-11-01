رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن ما وعد به الاحتلال الإسرائيلي نفسه وجمهوره من أهداف عالية باقتلاع المقاومة، وإنهاء التهديد الأمني في غزة من الواضح أن هذا الهدف يصطدم تمامًا على أرض الواقع بكثير من المفاجآت.

وأضاف عوض، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه من الواضح أن هناك خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الأفراد وعلى مستوى الآليات، لدرجة أن الاحتلال الإسرائيلي يفكر بإعادة الهجوم البري وإعادة التخطيط من جديد نظرَا لما حدث في الميدان من مفاجآت.

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أن هناك صعوبات كبيرة جدًا أمام الاحتلال، الأمر الذي قد يدفعه إلى المطالبة بوقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أن الأمور ليست كما توقع الاحتلال فكلما تطول الحرب على قطاع غزة كلما يخسر الاحتلال على عدد من المستويات أبرزها الجبهة الداخلية.