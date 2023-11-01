الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزة (فيديو)

غزة
غزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

وحسب القاهرة الإخبارية، صوت المروحيات الإسرائيلية تسمع أثناء القصف على قطاع غزة، حيث أكدت أن هذه المشاهد تشابه الساعات الأولى لحالة الاقتحام التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي أمس أثناء الاشتباك بالأسلحة المتعددة الثقيلة، مرورًا بالمدفعية والقاذفات. 

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة رصد بعد عملية الكشف باستخدام القنابل الضوئية، واشتباك بين الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع قصف جوي متواصل على أنحاء غزة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة القنابل الضوئية الفصائل الفلسطينية

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