الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة": توقيع الكشف الطبى على كافة الحالات القادمة من قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل استقبال المصابين الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع الكشف الطبي علي كافة الحالات المصابة القادمة من قطاع غزة وتشخيصهم تشخيصا دقيقا.

وأضاف أن هناك خطة واضحة للوزارة بساعات استيعابية لمستشفيات شمال سيناء، وتقديم الاجراءات الطبية للمصابين.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم المساعدات والاجراءات الطبية بالشكل، الذي يتناسب مع حجم الدعم المقدم من الدولة والقيادة السياسية للأشقاء في قطاع  غزة.

غزة مساء دى ام سى الفلسطينين شمال سيناء

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