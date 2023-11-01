عصام شيحة: الاحتلال يتذرع بالقضاء على حماس لتصفية القضية الفلسطينية

علق الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "شيحة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "محتاجين خارطة طريق لما بعد أحداث غزة".

وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب تستهدف بها تصفية القضية الفلسطينية، بذريعة القضاء على حركة حماس.

وأشار إلى أن المنظمات الأممية فى بداية العدوان الإسرائيلى أبدت تعاطفها مع جيش الاحتلال، وبعد مرور 8 أيام بدأت المنظمات الدولية فى تغيير مواقفها بعد حصولها على أدلة تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى قطاع غزة.

وأكد أن الشأن الداخلي الإسرائيلي على صفيح ساخن، وأن مصر بما تطرحه من حلول يلقى قبولًا لدى الرأي العام العالمي.