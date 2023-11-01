تقارير إسرائيلية: مقتل قائد مجموعة الصواريخ الموجهة بـ"حماس" فى غارة على غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته نجحت في استهداف محمد أعصار، قائد مجموعة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابعة لحركة حماس، في غارة جوية بقطاع غزة.

واعتبر الاحتلال، أن "أعصار" هو "المسئول عن جميع وحدات الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، إنه استهدف المخيم لقتل إبراهيم بياري، وهو قائد رئيسي في حماس مرتبط بهجوم الجماعة في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي قال إنه استولى على المباني المدنية في مدينة غزة مع مقاتليه.

ولم تعلق حماس حتى الآن على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

استمرار التصعيد في غزة

على جانب آخر، أدان منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في مخيم للاجئين شمال قطاع غزة أمس.

وقال مارتن جريفيث: "هذه أحدث الفظائع التي تلحق بشعب غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية مروعة على نحو متزايد".

وقال إن العالم "يبدو غير قادر أو غير راغب في التحرك"، مضيفا: "لا يمكن أن يستمر هذا. نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي".

وقال مسئولون في حماس إن ست غارات جوية على الأقل أصابت مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين على مشارف مدينة غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة حوالي 150 آخرين، بحسب الجارديان.