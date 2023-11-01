الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإسرائيلى: قصفنا غزة وحدها بأكثر من 10 آلاف قنبلة

غزة
غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الأربعاء، بأن قواته قصفت مدينة غزة وحدها بأكثر من 10 آلاف قنبلة.

جاء تصريحات “جالانت” خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، للحديث عن مجريات الحرب في يومها السادس والعشرين وبعد يوم من بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

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وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق، أن القنابل التي سقطت على القطاع في 6 أيام، توازي كل القنابل التي سقطت عليه في حرب عام 2014، التي دامت 51 يوما.

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في السياق نفسه، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن إسرائيل ألقت على غزة قنابل في أسبوع توازي ما ألقته أمريكا في أفغانستان خلال عام كامل.

الخارجية الفلسطينية نفاذ الوقود ينذر بكارثة جديدة 


وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن نفاد كميات الوقود المتبقية لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة، خاصة مستشفى الشفاء والأندونيسي، ينذر بكارثة حقيقية وموت جماعي لآلاف المواطنين، سواء من المرضى ومن يحتاجون للعلاجات والعناية الطبية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن الكارثة تهدد مرضى العناية المكثفة والأطفال والرضع والخدّج، ومن هم بحاجة لعمليات فورية لا يمكن تأجيلها، كما أن من أجريت لهم عمليات بحاجة ماسة للعناية وغيرها من الحالات التي ستواجه الموت المحقق في حال توقفت المستشفيات عن العمل، كما حدث في مستشفى الصداقة التركي الذي توقف بسبب نفاد الوقود، وما ترتب عن ذلك من تعريض مئات المواطنين المصابين بالسرطان لمخاطر كبيرة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن استهداف المستشفيات، سواء بالقصف أو نفاد الوقود هو أخطر جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة كبرى ضد الإنسانية، وحكم إسرائيلي بإعدام مئات المدنيين الفلسطينيين.

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