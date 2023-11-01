بالتزامن مع اجتياح غزة.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين فى الضفة الغربية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة، العنان لجنودها في الضفة الغربية المحتلة لانتهاك حقوق الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء اليوم الأربعاء، صوب شاحنة جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على إطارات شاحنة وأعطبتها قرب أحد مداخل قرية المنية المحاذية لبلدة تقوع.

وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم نكلت بعدد من الشبان خلال مرورهم معبر الحاجز، وقامت بفحص هواتفهم النقالة.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزًا عسكريًا طيارًا على شارع العطارة، بلعا شرق طولكرم، وفتشت المركبات المارة وأعاقت حركة المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوة عسكرية أقامت الحاجز عند مدخل خزان الماء الجديد لبلدة بلعا وهو الطريق المتجه إلى طريق العطارة شرق البلدة، ونشرت الجنود الراجلة بين حقول الزيتون.

ومنذ 26 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي حربًا شاملة على كافة الأراضي الفلسطينية من الضفة إلى قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

الصحة الفلسطينية: 8850 شهيدًا في غزة والضفة منذ بداية العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن ‎8850 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وأكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

فيما كشفت وزارة الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد النازحين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد النازحين في قطاع غزة يقدر بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، حيث يعيش 629000 شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا.