الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة وأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تماشيًا مع خطة الدولة؛ لمنع كافة الممارسات الغير قانونية بالاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص؛ حفاظًا على مقدرات الأجيال القادمة.

 جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية، مساء اليوم، لمتابعة أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر.

 وأسفرت الحملة عن إزالة ٧ حالات على مساحة ١٣ قيراطا و٤ أسهم، كما تم رصد قطعة أرض على مساحة ٩قراريط بقرية القشيش تم تبويرها وبها تشوينات مواد بناء، على الفور أصدر "المحافظ" تعليماته بمصادرة اللودر والقلاب المستخدمين في الأرض كما تم مصادرة ٧أطنان أسمنت، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر تبوير وتشوين مواد بناء بقرية القشيش مركز شبين القناطر، وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضيه مسلحات وقواعد مسلحات وأعمده خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي.

وأشار "محافظ القليوبية" أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمختلف صورها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة وكافة المديريات؛ لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول.

الجدير بالذكر أنه ما تمت إزالته خلال يومين بنطاق المحافظة عدد (٧٤) حالة على مساحة (٣ أفدنة و٢٠قيراطا و١٤سهما)، وتنوعت الإزالات مابين أعمدة خرسانية وتعديات بتشوين مواد بناء على الأراضي الزراعية والبناء عليها وأسوار وحوائط سويسي.

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