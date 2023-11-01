"التحالف الوطني": نعكس إرادة ورغبة الشعب المصري في دعم أشقائه في غزة

أوضح عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل تجهيز قافلة المساعدات الثانية لغزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن التحالف يعكس إرادة ورغبة الشعب المصري أجمع في دعم أشقائه في غزة، ويعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحرك السريع لتقديم كافة أشكال المساعدات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تسليم القافلة الأولى بالكامل المحملة بالمساعدات الإغاثية للجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات والصعاب التي واجهت فريق التنظيم للقافلة، ما قابلناه بالإصرار والعزيمة من كل شباب التحالف على إدخال المساعدات إلى القطاع".

وأشار إلى أن الصورة الإنسانية التي رسمها شباب التحالف باعتصامهم أمام المعبر لأيام طويلة وبرفع شعار "مرابطون حتى الإغاثة" كانت رسالة الى ضمير العالم ووضعه أمام مسئولياته وعاكسة لحقيقة الموقف المصري ورغبة القيادة السياسية القوية في دعم الأشقاء في غزة.