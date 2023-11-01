الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط: التهجير القسرى للفلسطينيين معركة طويلة تحتاج لتضامن العرب

أبوالغيط
أبوالغيط

‏دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، إلى مزيد من التضامن العربي، موضحا أن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة.

وقال “أبوالغيط”، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقا، إن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة.

وأضاف: "هذه المعركة تحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية".

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، قصف إسرائيل، لمخيم جباليا بقطاع غزة.

وقال “أبوالغيط” إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.

ونقل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام عن “أبوالغيط” قوله، إن كل يوم يمر على هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبوالغيط، الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، قائلا إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفًا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.

جامعة الدول العربية أبو الغيط أحمد أبو الغيط التضامن العربي التهجير القسرى

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