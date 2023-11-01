فضيحة “الدعم مقابل المال”.. كيف حاول الاحتلال مساومة مشاهير العالم؟

لم يكتف الاحتلال الصهيوني بجرائم الإبادة الجماعية التي نفذها على مدار الـ26 يومًا، بحق أهالي قطاع غزة، ليقرر قطع الاتصالات عن أهلها ليصبحوا عاجزين عن نقل أوجاعهم للعالم، ولجأ إلى وسيلة أخرى في محاولة لتزييف الواقع الأسود من خلال مساومة الكثير من المؤثرين العالميين من "اليوتيوبرز" ودفعهم للدفاع عن الكيان الصهيوني ونشر معلومات مغلوطة مقابل دفع أموال طائلة لهم.

الكثير منهم رفض تلك المدنسة بدماء الأبرياء معلنين ذلك عبر صفحاتهم من خلال فيديوهات بثوا فيها فضيحة الكيان الصهيوني الذي لجأ إلى شراء الزيف بأموال على حساب أرواح الآلاف من الشهداء المدنيين والأطفال الأبرياء معتقدًا أن الجميع سيقبل العرض الذي لا يفوت.

وفي هذا السياق، خرج أحد المؤثرين الأمريكيين ويدعى جون فاين عبر حسابه على "إنستجرام" فاضحًا الاحتلال الصهيوني، وموضحًا أنه تلقى عرضًا بـ 1000 دولار مقابل كل فيديو ينشر فيه أقوال عن حركة حماس تفيد بأنها شريرة وهمجية وداعمة للإرهاب، والقول أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.

وأعلنت كارا واتسون إحدى المؤثرات البريطانيات، أن هناك إحدى العلامات التجارية التي تتبع الكيان المحتل، حاولت أن تدفع لها أموالا باهظة من أجل تغيير دعمها للفلسطينيين.

وقالت: "سأظل داعمة للفلسطينيين"، مؤكدة أنه لن يحدث وتغير هذا الدعم مهما كانت الإغراءات.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المؤثرين الآخرين الذين تلقوا رسائل بريدية تدعوهم للمشاركة في حملة دعائية إسرائيلية ونشر وسوم داعمة لها ومناهضة للفصائل الفلسطينة.

بينما وصفت شومبا كبير مؤثرة أمريكية شهيرة، أن هذه الحملة التي تستهدف المؤثرين في العالم لبث الأكاذيب إنما هي حملة للإبادة الجماعية.

وتقول "يريدونني أن أصنع محتوى وأضيف هذه الوسوم".. وتتعجب موجهة الحديث لهم بقولها.. هل أنتم جادون؟!

وتتابع شومبا: “آسفة أنه قد شارك بعض كبار المؤثرين وصناع المحتوى في تلك الحملة”.

وختمت منشورها موجهة حديثها إلى العالم: "إن كنتم تريدون دليلًا على كيفية استخدام إسرائيل منصات التواصل الاجتماعي فهذا هو!.

في الوقت نفسه كان قد طرد المؤثر المصري كريم باني الذي يعيش في الخارج من عمله وذلك لتضامنه مع فلسطين ليخرج على إثر ذلك في فيديو على حسابه على إنستجرام قائلًا "لقيتهم بيكلموني في يوم الأجازة وبيقولولي تعالى افتكرت إن فيه شغل، لقيتهم بيقولولي الورقة دي بتقول إن فيه اتفاق متبادل إن احنا الاتنين نستغنى عن بعض".