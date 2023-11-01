الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وليد فواز يشكر صنّاع وأبطال "صوت وصورة": شكرًا لكل من آمن بيّ

وليد فواز
وليد فواز

وجه الفنان وليد فواز الشكر إلى أبطال وصنّاع مسلسل "صوت وصورة" الذي حقق نجاح كبير عبر منصات التواصل ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وتعلّق به الجمهور كثيرًا خاصًة بسبب تصاعد الأحداث فيه حلقة بعد حلقة.

وكتب وليد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا:"الشكر لله أولا وأخيرًا شكر وإمتنان لكل إنسان ورا الكاميرا شكرا لمدير الصورة حبيبي Omar Hossam Ali ورجالته واحد واحد، شكرا المونتير الموهوب بتاعنا Ramez Atef،  شكرا للمخرج المنفذ الكبيرAshraf Elshal والجندي المجهولDiaa Habib، شكرا لكل زمايلي واحد واحد حتي إللي عمل مشهد واحد كان بطل".

أضاف:"شكرا لكل من آمن  بي في هذا الدور، شكرا لأخي ورفيق المشوار محمود عبد التواب" توبة" إللي ليه فضل كبير وأساسي إني أطلع بالشكل ده إللي عاجب الجمهور الكريمMahmoud Abdeltawab وبحبك يا صاحبي، شكرا لصديقي ورفيق السلاح Mohamed Solaiman Abdelmalek الكاتب الكبير وصاحب القلم الذهبي إللي بيحطك علي التراك، شكرا لشركة أروما إللي  آمنت بيا في هذا الدور الصعب والمهم وإلي نجاحات قادمة بإذن الله مع بعض Tamer Mortada  Mostafa El Awady، وصديقي المنتج  الفني الكبيرAhmed Abd Alaziz".

ووصف الفنانة حنان مطاوع بأنها شديدة الإنسانية، متابعًا: "أختي   عظيمة الموهبة وشديدة الإنسانية النجمةHanan Motawie، بشكرك علي طاقتك الحلوة وتفانيكي وإخلاصك الشديد، شكرًا للجمهور الكريم إللي محاوطنا بمحبته وإهتمامه رغم الأحداث المؤلمة في  فلسطين الحبيبة آسف علي الإطالة، لكن شعور بالإمتنان كان لازم أعبر عنه".

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أبطال مسلسل صوت وصورة

و"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

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