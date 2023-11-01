الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشارك في مناقشة كتاب "الإنجيل اليوم"

اندرية زكي
اندرية زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم: قراءة معاصرة لإنجيل مرقس" بحضور الكاتب والمفكر اللاهوتي الفرنسي أنطوان نوي، مؤلف الكتاب.

الترحيب بمؤلف الكتاب

ورحب رئيس الإنجيلية بأنطوان نوي، مؤلف الكتاب مشيدًا بهذا الإصدار القيِّم، الذي يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس؛ الذي ربما يعد النص الأقدم في العهد الجديد، وقال "في بداية كلمتي أود التأكيد على أن التفسير هو عملٌ ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هي رحلة الذهاب والعودة في تفسير النص، والتي تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخي والجغرافي والأدبي وخلفياته اللغوية، لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقي الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر لمعرفة ماذا يريد النص أن يقوله لنا في وقتنا الحالي (هنا والآن)".

وشارك في فعاليات اللقاء عدد من قيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وخلال جلسات اللقاء المتعددة دار حوار مع مؤلف الكتاب حول الإصدار الإنجيل اليوم، والرد على التساؤلات والاستفسارات.

أندريه زكي أندريه زكي إسطفانوس ا الدكتور القس أندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

مواد متعلقة

زيارة رعوية من مطران نيروبي وسائر كينيا لمدرسة القديس كليمونديوس

المتروبوليت نقولا أنطونيو يحضر الاحتفال بمئوية الأنبا يؤانس

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد إبيماخوس

لاتينو مصر يحيون ذكرى 6 قديسين من رسل المسيح السبعين

من هو القديس الشهيد ديمتريوس المفيض الطيب؟

المارونية: نرى اليوم أناسًا لا يأخذون بعين الاعتبار سوى المبادئ القاسية

الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة الرومانية تعلن قداسة قديسَيّن جديدين

ماذا تعرف عن إعداد الذبيحة المقدسة غير الدموية؟ .. الأنبا نيقولا يجيب

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا