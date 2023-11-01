الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مأساة في غزة.. قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها من فيسبوك

سيدة تلقت خبر استشهاد
سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها من فيسبوك

خصّص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة "dmc"، فقرة خاصة عن حكاية فلسطينيات يكشفن مأساة ومعاناة من دفتر الصمود على الأرض حول الأحداث الجارية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قصة سيدة فقدت 26 فردًا من أسرتها فى غزة

روت زينب سليمان الفتاة الفلسطينية، أنها تعيش منذ 3 سنوات في مصر، حيث انتقلت للدراسة برفقة أشقائها، موضحة أنها فقدت 26 فردا من أسرتها نتيجة قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، وأنها لم تتوقع أنه يجرى قصفهم لأن الخطر لم يشكل عليهم 1%، لأن المنطقة التي كانوا يعيشون فيها كانت آمنة ولا هي شمال ولا جنوب، وجرى قصفهم بصاروخين إبادة كاملة.

أضافت أنها تلقت خبر استشهادهم عن طريق وسائل الإعلام، لأن الاتصالات كانت متقطعة بهم منذ 7 أكتوبر في بداية الأحداث.

وروت هيا عماد، فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة أن أسرتها وجيرانها في قطاع غزة تجمعوا سويا منذ بداية الأحداث، تحسبًا لو حدث قصف من جيش الاحتلال جميعهم يستشهدوا مع بعض، وأن أبناء عمومتها الـ6 استشهدوا منذ أسبوع جراء القصف، بعد انتقالهم من رفح إلى أحد المنازل ظنا منهم أنه أكثر أمانًا حتى فوجئوا بالضرب، ووقت استشادهم كان فجرًا، وعرفت بخبر استشهادهم عن طريق فيس بوك".

‏https://youtu.be/gIimVAC9pHc?si=Nnrlt2Ru0hY_mrKo

غزة قصة سيدة مأساة فى غزة فيسبوك 8 الصبح برنامج 8 الصبح

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