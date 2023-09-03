"8 الصبح" يطلق مبادرة لرقمنة التراث وإنشاء متاحف داخل الميتافيرس

أطلق برنامج "8 الصبح" على شاشة dmc مبادرة لرقمنة التراث المصري بتقنية NFTs وإنشاء متاحف رقمية للآثار والتراث المصري داخل الميتافيرس بهدف الترويج للسياحة وزياراتها في ظل التطور السريع في عصر الجيل الثالث للإنترنت وحملت الفقرة عنوان: "تقنية التراث وإنشاء متاحف رقمية داخل الميتافيرس".

خلال اللقاء، أكد خالد عمار، مسئول ملف الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في البرنامج، مستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن أن هذه المبادرة تهدف لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، مؤكدًا أن رقمنة الكتب، والموسيقى والآثار، والتراث لها فوائد عدة، سواء على المستوى الاقتصادي عن طريق توفير تكاليف باهظة في الحفاظ على هذا التراث للأجيال المقبلة، فضلًا عن العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على الدولة من هذه الرقمنة.

وأوضح مستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن: أن تقنية NFTs تقنية ثورية وهى عبارة عن شهر عقاري عالمي تستطيع من خلاله توثيق الصور الرقمية الفريدة من نوعها والحصول على شهادة بامتلاكها وبيعها في هذه السوق العالمية الذي يعرض فيه المصورون والرسامون والفنانون أعمالهم عبر العالم.

وأشار عمار إلى أن في هذه السوق العالمية يبيع المصممون والرسامون أعمالهم بـالدولار بداية من 50 دولارًا وآخرين يبيعون لوحاتهم أو تغريداته الفريدة من نوعها بملايين الدولارات مثل مؤسس موقع تويتر الذي باع أول تغريدة على تويتر بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي.

ولفت إلى أن استخدام هذه التقنيات في رقمنة المتاحف الأثرية، وإنشاء صور رقمية للآثار المصرية يسهم في حصد مليارات الدولارات كعائد للدولة، فضلا عن إنشاء متاحف رقمية للشخصيات الراحلة مثل أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، وغيرهما من الفنانين والمشاهير الراحلين وتنظيم زيارات افتراضية لهذه المتاحف.

ويجري برنامج "8 الصبح" برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عبدالعظيم، وإشراف الإعلامية ريهام السهلي، رئيس قناة dmc، جولات افتراضية للسياحة المصرية أسبوعيًا بهدف الترويج للسياحة المصرية، فضلًا عن إطلاق مبادرة لزيارة المتاحف العالمية المهربة بها آثار مصرية بهدف التوعية بضرورة إعادتها لموطنها الأصلي.

وفي الحلقة السابقة، أجرى فريق البرنامج جولة افتراضية في المتحف البريطاني لزيارة حجر رشيد والآثار المهربة هناك قبل أيام من إعلان سرقة عدد كبير من الآثار المصرية بالمتحف البريطاني.