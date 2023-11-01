مدرب طرابزون سبور يكشف آخر تطورات إصابة تريزيجيه وموعد عودته للتدريبات

كشف عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، آخر تطورات إصابة نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف الفريق.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد تعرّض للإصابة قبل مشاركته في مباراة طرابزون سبور أمام فاتح قرة جمرك في الدوري التركي، ليتم استبداله قبل انطلاق المواجهة.

آخر تطورات إصابة محمود تريزيجيه

ونشرت شبكة "NTV Spor" التركية، تصريحات عبد الله أفجي، قائلًا:"نتابع وضع محمود تريزيجيه مع الجهاز الطبي ومدى تطور مراحل شفاءه".

وقال:"نحن نتابع حالته يومًا بعد يوم، آمل أن يكون في أفضل حال في القريب العاجل"، متابعًا:"فور إبلاغنا بجاهزية تريزيجيه، سيكون معنا في التدريبات الجماعية للفريق".

واختتم عبد الله أفجي، مدرب طرابزون سبور، تصريحاته:"سنقوم بتقييم حالة تريزيجيه الصحية قبل المباراة المقبلة أمام فناربخشة".

تدريبات طرابزون سبور

تدريبات طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور المقبلة في الدوري التركي

ويستعد فريق طرابزون سبور لمواجهة نظيره فناربخشة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري التركي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور ضد فناربخشة في الدوري التركي، يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق طرابزون سبور قد وقع في فخ التعادل السلبي مع فاتح قرة جمرك، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري التركي.