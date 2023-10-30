ترتيب الدوري التركي 2024 وموقع فريق "تريزيجيه" في الجدول

ترتيب الدوري التركي 2024 بعد تعادل فريق طرابزون سبورت الذي يحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، حيث يشهد محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية بحثا متواصلا حول الفريق الذي يلعب فيه "تريزيجيه" وذلك بعد إعلان إصابته قبل مباراة أمس الذي تعادل فيها فريقه سلبيا مع فريق فاتح كاراجومروك وموقع الفريق ترتيب الدوري التركي 2024 بعد خوضه 10 جولات هذا الموسم.

ترتيب الدوري التركي 2024

الفريق لعب فاز تعادل خسر مباريات متبقية له/عليه فرق النقاط 1 فنربخشة 10 10 0 0 28 5:29 24 30 2 غلطة سراي 10 9 1 0 28 5:19 14 28 3 أضنة دمير سبور 10 6 2 2 28 11:22 11 20 4 قاسم باشا 10 5 3 2 28 17:17 0 18 5 طرابزون سبور 10 5 1 4 28 11:16 5 16 6 بشكتاش 9 5 1 3 29 11:13 2 16 7 كايسري سبور 10 4 4 2 28 10:12 2 16 8 هاتاي سبور 10 3 5 2 28 13:17 4 14 9 ريزه سبور 10 4 2 4 28 15:10 -5 14 10 سيفاسبور 10 3 4 3 28 13:12 -1 13 11 أنقرة غوجو 10 3 3 4 28 12:15 3 12 12 أنطاليا سبور 10 3 3 4 28 11:10 -1 12 13 فاتح كاراجومروك 10 2 4 4 28 9:9 0 10 14 ألانيا سبور 10 2 4 4 28 13:9 -4 10 15 قونيا سبور 10 2 3 5 28 15:9 -6 9 16 غازي عنتاب 9 3 0 6 29 15:7 -8 9 17 إسطنبول باشاكشهر 10 2 2 6 28 12:5 -7 8 18 بينديك سبور 10 1 4 5 28 23:10 -13 7 19 إسطنبول سبور 9 1 2 6 29 15:6 -9 5 20 سامسون سبور 9 0 2 7 29 16:5 -11 2

وتصدر فريق فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي 2024 برصيد 30 نقطة بينما يأتي فريق طرابزون سبورت في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.