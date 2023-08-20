مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف نيناد بيليكا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، تفاصيل وحجم إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة فريقه أمام جالطة سراي.

وخسر طرابزون سبور أمام حامل لقب النسخة الماضية بهدفين دون رد في الدوري التركي.

وقال مدرب طرابزون سبور في تصريحات عقب المباراة " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء حظه، والحكم لم يحتسب أي خطأ في هذا التدخل".

وكان تريزيجيه قد سقط مصابا في الدقيقة 51 بعد تدخل عنيف في البطن مع ساشا بوي لاعب جالطة سراي.

وغادر الدولي المصري المباراة محمولاً على "نقالة" قبل أن يحل تونيو تيكليتش بدلاً منه في الدقيقة 53.