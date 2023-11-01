فى ندوة عن «صحة إفريقيا»: التغيرات المناخية من أخطر التهديدات التى تواجه القاة السمراء

ناقشت غادة إسماعيل، مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع وزارة الصحة والسكان معايير مكافحة العدوي في إفريقيا، خلال ندوة حول "صحة إفريقيا" وسط توجهات رئاسية بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى في مصر والقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة،

و قالت "إسماعيل"، إن وزارة التليم العالى لديها اهتمام كبير خلال الفترة الحالية بمكافحة العدوي التي تنتشر في الدولة بالإضافة إلي القارة الإفريقية.

ولفتت إلي أن التغيرات المناخية تعد من أخطر التهديدات الصحية التي توجة الإنسان في ظل تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة وندرة المياة والظواهر الجوية، مع زيادة مخاطر الجفاف والجوع وسوء التغذية، حيث تتسبب العوامل البيئية في وفاة ما يقرب من 13 مليون حالة سنويًا على مستوي العالم.

وأكدت اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية؛ بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلي أن المستشفيات الجامعية تعد جزءًا كبيرًا من المنشأت الصحية التي تتواجد في الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصحة والوقاية، إن الوزارة لديها خطط لمواجهة الأوبئة والجوائح التي قد تظهر في أي وقت.

وأضاف أن الوزارة تنفق نحو 3 مليارات جنيه سنويًا على تطعيمات الأطفال والمسافرين، ضمن إجراءات الوقاية من الأوبئة، مشيرًا إلي أن الوزارة تسحب من 500 لـ600 ألف عينة من حمامات السباحة والمطاعم بشكل مستمر للوقاية من العدوي، كما تسحب نحو 1700 عينة من محطات المياة يوميًا للوقاية من الأمراض والأوبئة.

وأوضح أن 80% من العوامل المتسخدمة في الإرهاب البيولوجي حيوانية المنشأ، بالإضافة إلي أن 60% من الأمراض المعدية في الإنسان حيوانية المنشأ، كما أن 5 أمراض بشرية جديدة تظهر سنويًا من بينها 3 أمراض حيوانية المنشأ.

وأشار إلي أن 600 مليون إنسان سنويًا يصاب بأمراض منقولة من الماء والغذاء، ويتوفي نحو 420 ألف شخص نتيجة تناول الطعام الملوث، موضحًا أن ذلك يتسبب في خسائر سنوية تصل لـ110 مليارات دولار في النفقات الإنتاجية والطبية بسبب الغذاء غير الأمن بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

في سياق متصل، قالت الدكتورة غادة إسماعيل، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على مكافحة العدوي في مصر والقارة السمراء .

وأضافت: نعمل خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة برامج الوقاية من العدوي على مستوي الجمهورية، كما استطاعت مصر أن تقضى على فيروس سى فى فترة زمنية قصيرة، لافتة إلي أن مصر أول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة فى طريق القضاء على فيروس سى بعدما كانت من أعلى معدلات دول العالم إصابة به.