الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتصنيع" تطور منتجات "سيماف" لتلبية احتياجات مشروعات النقل

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

نجاحات مستمرة برؤى علمية متطورة  تواصل بها  الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير كوادرها البشرية، وفي مقدمتها مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة، تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.

-تنفيذ العديد من الخطوات لتحديث وتطوير مصنع سيماف ليصبح صرحا صناعيا قويا

ونجحت الهيئة العربية للتصنيع  في تنفيذ العديد من الخطوات لتحديث وتطوير مصنع سيماف ليصبح صرحا صناعيا قويا، وفقا لأحدث نظم التصنيع الذكي في هذه الصناعات المتخصصة، ومن بينها توقيع عقد اتفاق مع شركة الشرق الأدني للخدمات (Near East Services (NES.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح. مهندس "مختار عبد اللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون الجاد مع شركة الشرق الأدني للخدمات (Near East Services (NES، وخبراتها المتميزة في تقديم الإستشارات للحصول على شهادات الجودة وفقا للمعايير العالمية.

اتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والحصول على التدريب والتأهيل

وأوضح أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والحصول على التدريب والتأهيل والدعم الفنى تمهيدًا لحصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" على شهادة ال(IRIS) رفيعة المستوي  – المعيار الدولي لصناعة السكك الحديدية وفقًا للمواصفة الدولية (ISO22163:2023)، في أنشطة التصميم ومراحل التصنيع لجميع المنتجات المنفذة بمصنع "سيماف" طبقًا لتوصيف منظمة ال(IRIS).

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع بقوة  لتعزيز التعاون  مع شركة NES)، وحصول مصنع سيماف علي هذه الشهادة الدولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات  وتلبية كافة احتياجات مشروعات النقل المتنوعة وزيادة معدلات التصدير للدول الإفريقية والعربية الشقيقة والصديقة، بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر"، مؤكدا أن قضية الصناعات التصديرية تمثل أولوية  للهيئة العربية للتصنيع ضمن مجالات التعاون المشترك، لزيادة مؤشر الصادرات المصرية كأحد روافد رفع العائدات المالية للدولة.

من جهته، أعرب المهندس عثمان محمد عثمان، رائد مجال الجودة في مصر ومؤسس شركة الشرق الأدني للخدمات (NES) عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مؤكدهم أنهم يستهدفون بهذا الاتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة  لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتدريب وتبادل الخبرات في كافة مجالات الصناعة المختلفة بجميع وحدات الهيئة، مؤكدا أن حصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع على شهادة IRIS)) الدولية، تعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة لزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية من منتجات المصنع في كافة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية. 

وبدورها، أشادت أمينة عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات (NES)، بالتزام الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة بكافة معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والمبادرات التنموية المختلفة.

عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية للتصنيع الصناعات التصديرية مصنع سيماف شهادة IRIS والإستشارات الفنية والتدريب صنع في مصر

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