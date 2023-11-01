الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي: سنشارك كمراقب في مؤتمر بنغازي لإعادة إعمار درنة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنها لن تؤيد أي مبادرات لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» من جانب واحد، داعية إلى إنشاء منصة وطنية منسقة تتولى توجيه الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد حول مؤتمر بنغازي الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

txt

هل تكون مأساة درنة "حمامة سلام" بين الفرقاء فى ليبيا؟

مشاركة أوروبية بصفة مراقب فقط في مؤتمر بنغازي

وقال البيان: «إننا نفكر في المشاركة بصفة مراقب فقط على المستوى الفني في مؤتمر بنغازي، ولن يشكل حضورنا تأييدًا لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد

وجدد الدعوة إلى أصحاب المصلحة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وإدارة إعادة الإعمار وتوزيعها بشفافية، مع الإشراف الفعَّال والمساءلة أمام الشعب الليبي.

ودعا البيان إلى الاقتداء بالمواطنين الليبيين العاديين في جميع أنحاء البلاد الذين أظهروا معاني الوحدة والتضامن والتعاطف عقب الكارثة التي ضربت شرق البلاد.

لجنة "6+6": قوانين إجراء الانتخابات فى ليبيا "نهائية" ولا يوجد تعديلات بشأنها

أكدت اللجنة الليبية المشتركة  "6+6"، في منتصف أكتوبر الماضي، المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، في تقريرها الختامي، أن النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هى النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها "فنية" تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.

وأضافت، أنها تلقت ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف، فيما شاركت البعثة الأممية لليبيا عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.

txt

لأسباب لوجستية.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى نوفمبر المقبل

درنة إعادة إعمار درنة ليبيا الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

مواد متعلقة

القرار رقم 194.. ماذا تعرف عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

موسم الحج للأراضى المحتلة.. قادة الغرب يتوافدون لدعم تل أبيب والتجاهل نصيب غزة (تقرير)

لجنة "6+6": قوانين إجراء الانتخابات فى ليبيا "نهائية" ولا يوجد تعديلات بشأنها

فتحي المريمي: "النواب الليبي" قام بدوره بشأن الإعلان الدستوري

عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسى والمصريين على دعمهم فى أزمة "دانيال"

ممثلو الأحزاب الليبية يطالبون "النواب" بسرعة تشكيل حكومة واحدة

مفوضية الانتخابات الليبية: نمثل إرادة الشعب.. ونتطلع لتوافق الأطراف السياسية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

سيناء ترفع الستار عن كنزها الخفي.. خام المنجنيز يضيء سمائها

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين لسفن حربية إلى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعي

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد في غزة.. شكري ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا