لأسباب لوجستية.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى نوفمبر المقبل

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر، إلى مطلع نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.

مؤتمر الإعمار في الأول والثاني من نوفمبر المقبل

وأضافت اللجنة أن المؤتمر سينعقد في الأول والثاني من نوفمبر بمدينتي درنة وبنغازي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «من المؤكد أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ في عين الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي».



حماد يقرر تدشين الهيئة الوطنية للصحة والدعم النفسي لعلاج الناجين من كارثة «درنة»

وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارًا بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، يكون تركيزها الأول على تقديم الدعم والعلاج لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة نتيجة العاصفة «دانيال».

ونص القرار رقم 289، في مادته الثالثة على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة درنة ويجوز لها فتح فروع في المدن والمناطق الليبية بحسب الحاجة.

فيما نصت المادة الأولى، على أن «تنشأ هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تبعيتها لوزارة الصحة».

وبحسب المادة الثانية من القرار تركز الهيئة اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية، وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.