رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكلية رافقه خلالها الدكتور كرم عبدالغني، عميد الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية واستمع إلى بعض الطلاب ودار حوارًا معهم حول الدراسة داخل الكلية، كما تفقد عدد من المعامل منها معمل الأدلة الجنائية، والشبكات، والذكاء الاصطناعي.

دعم الأنشطة الطلابية

وأكد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال المراكز والوحدات التي تدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة الى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة حريصة على دعم أفكار الطلاب الابتكارية ومشاريعهم في مختلف المجالات ودعم مهاراتهم المهنية لتواكب سوق العمل من خلال الدورات التدريبية والبرامج الدراسية، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في هاكوثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم من إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة لهم وذلك خلال شهر فبراير 2024، مشيرًا إلى أن الجوائز والمميزات المقدمة من خلال الجامعة أو من خلال الكيانات الراعية للحدث تصل إلى 90 ألف جنيه.