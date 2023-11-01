اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية لمقيمي الحكام وتعديلات داخل اللجنة

بدأت اليوم الأربعاء، فاعليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها اللجنة الرئيسية للحكام باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

وتقام دورة مقيمي الحكام الثانية على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أن الدورة الأولى أقيمت في أبوقير بالإسكندرية.

وتأتي الدورة في إطار إعداد مقيمي الحكام طبقًا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، والتقنيات الحديثة، حيث تمثل هذه الدورة أهم الدورات لمقيمي الحكام، لأن هدفها الوقوف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء حكام المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

ويضع البرتغالي فيتور بيريرا الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.

وكان بيريرا أكد أكثر من مرة أن لجنة الحكام لديها كفاءات تحكيمية متميزة ودائما لهم حضور رائع في المحافل الدولية كسفراء للتحكيم"، مؤكدا أن اللجنة تسعى بأن يكون لديها طاقم حكام بمونديال 2026 ممثلا للتحكيم المصرى.

الجدير بالذكر أن دورة مقيمي الحكام تقام بحضور البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

على جانب أخر تتجه النية داخل الجبلاية لإجراء تغييرات داخل لجنة الحكام، ومساعدي البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، خلال المرحلة المقبلة.

وهناك نية لإجراء تغييرات في بعض العناصر من المساعدين، وإضافة آخرين في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بسبب وجود حالة غضب من جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء الجبلاية بشأن مستوى التحكيم المصري هذا الموسم، وكثرة الأخطاء رغم مرور 5 جولات فقط من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ما جعلهم يعقدون أكثر من جلسة مع البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام.